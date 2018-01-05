Havası en kirli iller belli oldu

TMMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2017 Hava Kirliliği Raporu’nu açıkladı.

TMMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın 2017 Hava Kirliliği Raporu’na göre havası en kirli iller İstanbul, Ankara ve Adana oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kirliliğini ölçmek için kullandığı PM10 parametresine göre ölçümleri düzenli yapılan ve 35 günden fazla PM10 DSÖ sınır değerini aşan diğer iller ise Amasya, Manisa, Bursa, Denizli, Niğde, Tekirdağ, Hatay, Yalova, Sivas, Kahramanmaraş, Kütayha, Sakarya, Kırklareli, İçel, Samsun olarak belirlendi.

Havası en temiz iller ise Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale olarak ölçüldü.