Havalimanlarına 'lüks taksi' geldi: İki kat fazla ücret...

Atatürk Havalimanı'nda "lüks taksi" uygulaması başlatıldığı, söz konusu taksilerde tarifenin iki kat fazla olduğu duyuruldu.

Atatürk Havalimanı'nda "lüks taksi" dönemi başlatıldı. Buna göre, taksimetre açılış ücreti 8 lira olacak.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Biz bu araçların sayısını 60’a çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep istediğimiz ve umduğumuzun üzerinde. Bu uygulamayı internet ve televizyon aracığıyla tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi yapımı devam eden üçüncü havalimanında da bu araçlarla hizmet vereceğiz. Filomuzda ayrıca özel tasarlanan 8+1 kapasiteli minibüs de bulunuyor. Bu aracımızda TV ve ücretsiz internet hizmetini müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

Taksimetre tarifesi hakkında da bilgi veren Can, “Lüks araçlar normal taksilere göre iki katı fazla tarifeyle müşterilere hizmet sunuyor. Taksimetre açılış ücretimiz 8 TL olup kilometre başına 5 TL, indi bindi ücreti ise 20 TL’dir. Bu araçların sayısını artırarak korsan taşımacılığın da önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.