Havalimanı taşınıyor: Basın Ekspres yolu 26 saat kapalı, İstanbul kilitlenecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 5 Nisan gece 03.00'te başlayacak taşınmanın 45 saat süreceğini kaydeden Bakan Turhan 'Basın Ekspres yolu 26 saat trafiğe kapalı olacak' dedi.

İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 03:00’te başlayacak, 7 Nisan 2019 Pazar günü 00.00’da tamamlanacak. Yeni havalimanına taşınma süreci ile ilgili detayları aktaran Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan yeni süreçte 100 milyon yolcu kapasitesine geçileceği bilgisini verdi.

114 uçağın aynı anda terminale yanaşabileceği ifade ede Turhan, hedefin 5 yılda dünya ikinciliğine yerleşmek olduğunu hatırlattı. Havalimanına pek çok noktadan ulaşım olacağını belirten Turhan direkt hatların yanı sıra İETT seferlerinin de yapılacağını ifade etti. Taşınma sürecinin toplamda 45 saat süreceğini söyleyen Turhan trafiğe kapatılacak yollar ile ilgili bilgiler de verdi.

HAVALİMANI İÇİN TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Bakan Turhan’ın aktardığı bilgiler şöyle; Atatürk Havalimanı Yeşilyurt Havuzlu Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan saat 22:00 ile 6 Nisan saat 23:59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacak.

Mahmutbet Batı Kavşağı, İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22:00 ile 6 Nisan saat 10:00 arası toplamda 12 saat trafiğe kapatılacak.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspres yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı 6 Nisan gecesi saat 01:00 ile 6 Nisan 10:00 9 saat trafiğe kapalı olacak.