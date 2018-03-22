'Havada uyuyan, bayılan pilotlar var'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, havayolu şirketlerinde yapılan yönerge değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki havayolu şirketlerinde yapılan yönerge değişikliği ile pilotların maksimum art arda yapabileceği uçuş sayısının 6'dan 12'ye çıkarıldığı ifade edildi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yeterince dinlenemeyip, yoğun tempoya dayanamadığı belirtilen pilotların bazılarının uçuş esnasında uyuduğunu, kimisinin de bayıldığını iddia etti.

Sözcü'nün aktardığına göre Aydın, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık yeni yönerge getirdi. Bu yönergede ‘144 saat mesai verilebilir' diyor. Bu da toplam 12 güne denk geliyor. Demek ki 12 gün pilotlara mesai yaptırılabiliyor. Havada bayılan ya da uyuklayan pilotların olduğu söyleniyor. Bu çok ürkütücü bir durum.”