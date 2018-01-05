Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıranlar 'saldırgan' değilmiş

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıranlarla ilgili davada TEM amiri, saldırganlara "saldırgan" denilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yönelik saldırıya ilişkin açılan davada Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amir Vekili İlyas Talu, cenazeye saldıran şahıslara “saldırgan” denilmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Ankara’da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyla ilgili 19 saldırgan hakkında açılan davanın dördüncü duruşması Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya 19 tutuksuz sanık, avukatları ve mağdur avukatları katıldı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amir Vekili İlyas Talu ifade verdi.

Mağdur avukatı Kenan Maçoğlu, Talu’ya “Polisler yalvarır şekilde, saldırganlara ‘lütfen buradan ayrılın’, ‘lütfen burayı terk edin’ ‘Türk polisine güvenmiyor musunuz?’ sözleri söylendi mi?” sorusunu yöneltirken Talu, “Türk polisi yalvarmaz ancak ikaz eder, bu ithamları kabul etmiyorum” diye cevapladı. Talu ayrıca cenaze saldıran şahıslara “saldırgan” denilmesinden rahatsız olduğunu, o şahısların İncek köyünün sakinleri olduğunu söyledi.