Hattat Holding'de işçi kıyımı sürüyor

Hattat Holding, Amasra’da 460 işçisini işten çıkardı.

Hattat Holding, Amasra’da 460 işçisini işten çıkardı. Oda Tv'nin haberine göre, kömür çıkarma vaadiyle Amasra’ya yerleşen Hattat’ın asıl niyetinin termik santral kurmak olduğunu uzun süredir dile getiren ve şirketin santral kurma girişimlerine karşı mücadele eden Bartın Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Hattat’ın toplam 460 işçiyi, termik santral kurmak için gereken ÇED izni, Çevre Düzeni Planı değişikliği gibi birçok bürokratik izni hallettikten sonra işten çıkarması, Bartın Platformu olarak yıllardır dile getirmiş olduğumuz iddiaların hayata geçmeye başladığını gösteriyor” denildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra (B) Sahası’nı 2005 yılında rödovansyoluyla kiralayan fakat aradan geçen 13 yıl içerisinde kömür üretimine başlamayan Hattat Holding, Amasra’da yapmayı planladığı termik santral için ÇED iznini almasının ardından 460 işçisini işten çıkardı.Şirketin taşkömürü üretmek gibi bir gayesi olmadığını, şirketin “yerli kömürle çalışacak” denilen termik santralde ithal kömür kullanacağını ve bu nedenle de Tarlaağzı sahilineliman inşa etmek için çalıştığını uzun süredir dile getiren Bartın Platformu, Hattat Holding’in Amasra’dan gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Holding, daha önce de işten çıkarmalarla gündeme gelmişti. İşçiler bu kıyımlara karşı mücadele başlatmıştı.