Hatay’da öğrenciler yemekten zehirlendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde öğrenci, öğretmen ve okul personelinden çok sayıda kişi yedikleri yemekten zehirlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle birçok öğrenci ve aralarında özel şirketin dağıttığı sabah kahvaltısını yiyen öğretmen ve okul personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Antakya ilçesi İpek Anaokulu, Şehid Gülşah Güler Anaokulu, Ferudun Tınaztepe Ortaokulu, Şehit Mustafa Dolunay Lisesinde sabah kahvaltısından zehirlenen öğretmen ve öğrenciler, tedavi altına alındı.

Ayrıca yine aynı şirketin Kumlu ilçesinde dağıttığı yemeklerden yiyen Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulunda bazı öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetinde bulunması üzerine okul idaresi tarafından Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan bazı öğrenci, öğretmen ve görevliler daha sonra taburcu edildi.