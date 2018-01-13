Hatay'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Hatay'da 2 kişi IŞİD suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, IŞİD mensubu olduğu ileri sürülen Fas uyruklu 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensubu olduğu iddia edilen 2 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptığı bilgisini aldı.

Zanlıların bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, aracı Karadurmuşlu Mahallesi girişinde durdurdu.

Araç içerisindeki Fas uyruklu oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, sahte olduğu belirlenen 2'şer kimlik kartı ve pasaport ile 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Fas uyruklu oldukları belirlenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.