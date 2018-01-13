Hatay'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, IŞİD mensubu olduğu ileri sürülen Fas uyruklu 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensubu olduğu iddia edilen 2 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptığı bilgisini aldı.
Zanlıların bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, aracı Karadurmuşlu Mahallesi girişinde durdurdu.
Araç içerisindeki Fas uyruklu oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların üst aramasında, sahte olduğu belirlenen 2'şer kimlik kartı ve pasaport ile 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Fas uyruklu oldukları belirlenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.