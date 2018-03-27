Hatay'da çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında PKK'lilerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Amanos Dağları'nda Jandarma Özel Hareket timleri tarafından yürütülen arama tarama çalışması sırasında dün akşam saatlerinde çatışma yaşandı.
Çatışmada bir asker yaralandı. Yaralı asker, arkadaşları tarafından getirildiği İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.