Hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyeyen doktora 10 kişi saldırdı!

İzmir Bornova'da Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk'ün eşi öğretmen Ali Türk, yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir doktor yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. adlı kadın, hasta eşine ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı.

Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nin eşi, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından, Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, dört kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesinde yapıldı.

'HEPİMİZİ DARP ETTİLER'

Yaşadıkları durumla ilgili konuşan Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, "Olay, eşi için ilaç yazdırmak isteyen bir hastaya bunun usulsüz olduğunu söylememle başladı. Daha sonra eşi geldi ve ileri geri konuşmaya başladı. Sonra da saldırdı. Kendisini gönderdik ve ama sonra daha kalabalık şekilde geri geldiler. Beni, mesai arkadaşlarımı, kavgayı ayırmak isteyenleri, hepimizi darp ettiler" dedi.