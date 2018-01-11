Hastanelerde özelleştirme saldırısı devam ediyor

AKP iktidara geldiğinde Sağlıkta Dönüşüm denilen bir Dünya Bankası projesini uygulamaya koydu.

AKP'nin Sağlıkta Dönüşüm saldırısının en önemli bileşenlerinden birisi hastaneler oldu. Bu süreçte özel hastaneler değişik yöntemlerle desteklendi, kamu hastaneleri ise işletme haline getirildi.

Aşağıdaki tablo özel hastanelerdeki yatakların toplam hastane yatak havuzu içindeki payının AKP’li yıllarda nasıl çarpıcı bir artış gösterdiğini sergiliyor.

2002 yılında hastane yataklarının %7.5’i özelde iken, 2016 yılında oran %21.7’ye yükseldi.



Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016

Hastane sektörünün özelleştirilmesi, özel hastanelerde SGK’nın belirlediği fiyatın %200’üne kadar fark alınıyor olması nedeniyle, düşük gelirli kesimlerin hizmete ulaşmasını engelleyici bir etkiye sahip.