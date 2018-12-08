Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti: Sağlık Müdürü 'Duyunca biz de üzüldük' dedi!

Aydın'ın Söke ilçesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan bir kadın, erken doğum için çalıştığı hastaneye geldi ancak hastanede kuvöz olmaması nedeniyle bebeği ölü doğdu. İl Sağlık Müdürü, 'Duyunca biz de üzüldük' dedi.

Aydın’ın Söke İlçesi Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde Tıbbi Sekreter olarak görev yapan Dilek Yaldız (30), erken doğum için çalıştığı hastaneye geldi. Ancak hastanede kuvöz olmaması nedeniyle başka hastaneye sevk edilen Yaldız'ın bebeği ölü doğdu.

Olay, dün Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede Tıbbi Sekreter olarak görev yapan Dilek Yaldız, hamileliğinin 32'nci haftasında sancılanması üzerine erken doğum için çalıştığı hastaneye geldi. İddiaya göre, hastanede erken doğum için kuvözün olmadığının belirtilmesi üzerine Yaldız, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulans yoldayken, görevliler hastaneyi arayarak hastanın acil olduğunu söyledi. Hastane çalışanlarının kuvözlerin tamamen dolu olduğunu söylemesi üzerine ambulanstaki görevliler Denizli'deki özel bir hastane ile görüşme sağladı. Hasta yakının da devreye girmesiyle ambulans Denizli’ye doğru yol çıktı.

AMBULANS ARIZALANDI

Ambulans Denizli’deki hastaneye giderken, Kuyucak İlçesi Gencelli yakınlarında arızalanarak yolda kaldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye en yakın istasyondan başka ambulans yönlendirildi. İddiaya göre, 30 dakika geç gelen ambulansa aktarılarak yola devam edildi. Ancak hamile kadın yolda 32 haftalık olan bebeğini kaybetti. Bebeğinin kaybeden kadının durumu da ağırlaşınca özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

SAĞLIK MÜDÜRÜ: DUYUNCA BİZ DE ÜZÜLDÜK

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise “Hasta 32 haftalık erken doğum nedeniyle sevki yapılmış. Yolda giderken de ambulans arıza yapmış ama 5-6 dakika içinde yeni bir ambulans sevk edilerek yola devam edilmiştir. Erken doğum olduğundan bu üzücü olay yaşanmıştır. Duyunca bizlerde üzüldük” dedi.