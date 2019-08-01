Hastane var ama doktor yok...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devlet hastanesinde hastalar doktor bulamıyor. Hekim kadrosu boş olduğundan hastanenin Göz, Kardiyoloji, Göğüs ve Cildiye Poliklinikleri'nde hizmet sunulamıyor. Diğer bölümlerde ise hastalar yoğun kuyruk bekliyorlar, var olan doktorlar adeta perişan oluyor.

Fiziki koşullar, kapasite ve personel yetersizliği nedeniyle aylardır aşırı yoğunluk oluşan ve hizmet sunumunda büyük aksamalar yaşanan Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne ilişkin şikayetleri gündemine alan CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "bu sorunu ne zaman çözeceksiniz?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması talebiyle bir önerge veren Hancıoğlu, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne ilişkin yurttaşlardan yoğun şikayet geldiğini belirterek "Mevcut devlet hastanesinin fiziki koşullarının ve kapasitesinin yetersizliği, personel yetersizliğiyle de birleşince hastanede aşırı yoğunluk yaşanmakta ve hizmet sunumunda büyük aksamalar olmaktadır" dedi.

Hekim kadrosu boş olduğundan hastanenin Göz, Kardiyoloji, Göğüs ve Cildiye Poliklinikleri'nde hizmet sunulamadığını, Çocuk Servisi’ndeki tek hekim ve görevlendirmeyle hizmet sunan Kadın Doğum Servisi'nin, talebi karşılamaya yetmediğini ifade eden Hancıoğlu, "Hastane polikliniklerine gelen yurttaşlarımız, hizmet sunumunda yaşanan bu aksamalar yüzünden saatlerce sıra beklemek zorunda kalmakta, bu yoğunluk mevcut sağlık personelinin verimini ve sağlıklı çalışma koşullarını da ortadan kaldırmaktadır'' dedi.

Hancıoğlu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu soruları sordu: