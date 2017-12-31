Hastane sahibi patron Kamerun'da öldü

Batman'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanında faaliyet yürüten Ahmet Dinç, iş ziyareti için gittiği Kamerun’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Batman’dan 3 arkadaşı ile birlikte iş gezisi için önceki gün Kamerun'a giden Ahmet Dinç, trafik kazası geçirdi.

Dinç’in içinde bulunduğu otomobili TIR ile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Dinç ile kimliği tespit edilemeyen bir arkadaşı yaşamını yitirdi.

Dinç’in ailesi, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasıyla, cenazenin yarın Batman’a getirileceği belirtildi.

Ahmet Dinç, Batman'da kurduğu özel bir hastanenin yanı sıra Ankara'da da iki yıl önce özel bir hastane açmıştı.