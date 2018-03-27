Hasta yakınları doktoru yerlerde sürükleyip tekmeledi!

Ankara'da Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları bir hekim ve güvenlik görevlisine şiddet uyguladı.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yüksek riskli gebelik biriminde meydana gelen olayda, anne karnında 35 haftalık bebeğin ölümünün ardından önce servis doktoru Ayşe Kırbaş’a saldıran hasta yakınları, ardından araya giren güvenlik görevlisini de hedef aldı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre kadınlı erkekli 6-7 kişinin saldırısına uğrayan doktor ve güvenlik görevlisi, yerde sürüklendi, tekmelere maruz kaldı.
Öte yandan konu hakkında bilgi almak için aradığımız hastane yetkilileri, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Hastanede bazı doktorlar, hastaların bekleme odalarında konuşmalar yaparak, sağlıkta şiddeti kınayan ifadeler kullandılar.
Söz konusu hastanın bu sabah taburcu edildiği öğrenildi.