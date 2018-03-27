Hasta yakınları doktoru yerlerde sürükleyip tekmeledi!

Ankara'da Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları bir hekim ve güvenlik görevlisine şiddet uyguladı. 6-7 kişiden oluşan bir grup doktoru ve güvenlik görevlisini yerlede sürükleyip tekmeledi.

soL-Ankara