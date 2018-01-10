Hasip Kaplan HDP'den istifa ettiğini duyurdu: İşte açıklaması

Dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" şeklinde bir mesaj paylaşan Hasip Kaplan, HDP'den gelen açıklama sonrası istifa edeceğini açıkladı.

HDP'de Hasip Kaplan'ın açıklaması sonrası başlayan kriz, istifa kararına yol açtı.

"HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek" diyen Kaplan, gelen açıklamanın ardından bir tepki mesajı daha paylaşıp istifa ettiğini duyurdu.

"HDP’de görevim yok, 2 dönem kuralına takıldım. HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var, açıklamaya üzüldüm, ırkçılık mı?" diyen Kaplan, "Disipline mi vereceksiniz? Gerek yok. Siyasetten de, partiden istifa ediyorum. Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım, bağışlayın" ifadelerini kullandı.