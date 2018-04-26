Harran'da jandarma saldırısı: Elleri bağlı şahsı coplarla dövdüler

Urfa'nın Harran ilçesinde bir kişi jandarmalar tarafından öldüresiye dövüldü. Olay, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın söz konusu görüntüleri paylaşmasıyla ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Urfa'nın Harran ilçesi Aydınlar köyünde jandarmalar elleri bağlı bir kişiyi öldüresiye dövdü. Jandarmanın saldırısı olay yerindeki bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre saldırının görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan CHP milletvekili Mahmut Tanal, “Yer Şanlıurfa Harran Aydınlar köyü. Bu görüntüler ne anlama geliyor? Biri bize bu görüntüleri anlatsın” diye sordu.

Sosyal medyada paylaştığı şiddet görüntüsü hakkında bilgi veren Mahmut Tanal, saldırının nerede ve nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı:

"Bana gelen biliye göre, o köyde bir tarla satılıyor. Tarlayı satın alan AKP Harran ilçe başkanının yakınları ile köylüler arasında çıkan tartışmanın ardından bu olay yaşanmış."

Mahmut Tanal saldırıyı yazılı soru önergesiyle Meclis'e taşıyacağını belirtti.