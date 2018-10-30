Harran Üniversitesi Rektörü: Cumhurbaşkanına itaat farzdır

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadelerini kullandı.

Akit TV’de yayınlanan bir programda konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “yalnız bırakıldığını” ve çevresindekiler tarafından “yanlış bilgilendirildiğini” öne süren Taşaltın, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" dedi.

BEŞİNCİ SIRADAKİ REKTÖRÜ ERDOĞAN ATAMIŞTI

Ramazan Taşaltın, 2015 yılında Harran Üniversite’sinde yapılan rektörlük seçimlerinde beşinci olmuş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.