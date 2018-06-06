Harran Üniversitesi El-Bab’ta kampus kuruyor

Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Suriye'nin El-Bab şehrinde fakülte kurmaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Suriye'nin El-Bab şehrinde fakülte kurmaya hazırlanıyor.

Harran Üniversite adına El Bab'a giden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, bölgede açılacak olan fakülte binasında incelemelerde bulundu. Alt yapı ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından El-Bab eğitim kampusu açılacağını kaydetti.

Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verecek fakültede açılacak bölümler bölgedeki ihtiyaçlara göre belirleneceğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Harran Üniversitesi olarak Suriye'nin El-Bab şehrinde fakülte kurma çalışmalarına başladık. Ülkemizin insani girişimlerine destek olmak amacıyla oradaki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitimle ilgili çalışmalar yaparak büyük bir boşluğu doldurmak istiyoruz” dedi.

Harran Üniversitesinin bu girişimi ile Suriye'den Türkiye'ye gelemeyen öğrencilere kendi memleketlerinde eğitim hayatlarına devam etme olanağı sağlayacağı öne sürüldü.