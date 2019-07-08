Harmandalı çöplüğü tehlike saçıyor: Birçok işçi ölebilirdi...

İzmir'deki Harmandalı çöplüğünde önceki gün çıkan ve uzun süre kontrol altına alınamayan yangınla ilgili İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Harmandalı'nın acilen bilimsel standartlara uygun, doğayı ve insan sağlığını koruyan bir geri dönüşüm tesisine dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı ve birçok işçinin ölümden döndüğü belirtildi.

İzmir Harmandalı çöplüğünde çalışma yürüten İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi çıkan yangın sonrasında yaptığı açıklamada, Harmandalı'nın acilen geri dönüşüm tesisine dönüştürülmesi gerektiğine yer verdi. Daha önce de depolama alanı yetersizliğiyle gündeme gelen Harmandalı çöplüğünün yalnızca halk sağlığını değil aynı zamanda bölgede çalışan işçileri de tehdit ettiği söylendi.

TEHLİKE BİLİNİYORDU

İSİG Meclisi’nin yangın öncesi, 1 Temmuz’da yaptığı toplantının gündemi de “Harmandalı Çöplüğü’nde Çalışma Koşulları ve İşçi Sağlığı” olmuştu. Meclis yaptığı toplantıda işçi sağlığını tehdit eden unsurları sıralayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı göreve çağırmıştı.

BİRÇOK İŞÇİ ÖLEBİLİRDİ

İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıklamasında "Eğer yangın çöpte oluşan bir metan birikmesine rastlasa ya da erken farkedilemeyip işçilerin kaldığı çadırları sarsa Ümraniye Çöplüğü’nden bildiğimiz, Esenyurt AVM inşaatındaki çadır yangınından bildiğimiz manzaralarla karşı karşıya kalmamıza, onlarca işçi arkadaşımızı iş cinayetinde kaybetmemize ramak kalmıştı" denilirken, açıklama şu şekilde devam etti: