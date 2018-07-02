Hapisteki HDP'li vekile tutuklama kararı çıkarıldı

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken 24 Haziran seçimlerinde Hakkari milletvekili seçilen ve 3 gün önce tahliye kararına rağmen savcılığın itirazı ile bir üst mahkeme tarafından tutuklanan Leyla Güven'in cezaevindeyken hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.

Cezaevindeyken HDP 'den Hakkari milletvekili seçilen ve 3 gün önce yargılandığı 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tahliye kararına rağmen savcının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz ile cezaevinden çıkmadan tutukluluğun devamına karar verilen Leyla Güven için mahkemenin kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılandığı mahkemenin tahliye kararı verdiği Güven için savcının yaptığı itiraz üzerine aldığı kararda, Güven hakkındaki tahliye kararının kaldırılması ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını istediği ortaya çıktı.

HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin tahliye edilmesi ve ardından yapılan itiraza göre işlem yapılması gerektiğini belirtilerek, "Bu işlemlerin hiçbiri yapılmadı. Tahliye kararına rağmen cezaevinden bırakılmadı. Sonra üst mahkeme 5 dakikada 5 klasörlük dosyayı nasıl okudu ise yeniden tutuklama kararı verdi. Cezaevinden SEGBİS odasına bağlandı. Cuma günü birkaç avukat cezaevinde olmamıza rağmen bize haber verilmedi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün itirazda bulunduk" dedi.