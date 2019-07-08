Hamile kadının aracına saldıran Pendik saldırganı yaptıklarını savunarak şikayetçi oldu

İstanbul Pendik’te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs, ifade vermek üzere avukatlarıyla Pendik Merkez Polis Amirliğine gitti. Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in emniyetteki ifadelerinde ağır tahrik olduğunu iddia ederek şikayetçi olacaklarını söylediler. Saldırganlar verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Hamile kadının aracına saldıran baklavacılar Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Hasan Sel'in ifadesinde, "Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım" dedi.

Hüseyin Sel, Türk Ceza Kanununun 179/2 "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere ilgili Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine teslim edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Hüseyin Sel ve görüntülerde araca saldırdığı görülen Hasan Sel, sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne geldi. İkilinin ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü. Şüpheliler ifadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevkedildi. Savcı, şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade veren Hasan Sel, Kastamonu'da yaşayan annelerini ziyaret etmek için yola çıktıklarında bu olayın gerçekleştiğini söyledi.

'AĞIR TAHRİK VAR'

Kastamonu'ya hasta olan annesinin yanına gittiklerini söyleyen Hasan Sel'in "Annemizi ziyaret ettikten sonra hakkımızda şikayet olduğunu öğrenerek en kısa sürede polis merkezine geldik. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Ve ‘hamileyim diye’ bağırmasını camlar kapalı olduğu için duymadım. Olay sırasında üzerimde bulunan ruhsatlı tabancamı kendi rızamla polise teslim ediyorum" dedi.

Ağır tahrik altında olayın yaşandığını iddia eden Hasan Sel şunları söyledi: "Bize küfür etmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim"

HÜSEYİN SEL: ANNEM HASTAYDI, ACELEM VARDI, EMNİYET ŞERİDİNDE DEĞİLDİM

Sürücü Hüseyin Sel de polis merkezindeki sorgusunda, "D-100 karayolunda dörtlülerim yanar halde seyir halindeydik. Annem hasta olduğu için alem vardı, bazı noktalarda emniyet şeridini kullanmış olabilirim. Şikayetçilerin aracını sollarken emniyet şeridinde değildim. Bu araç ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Bizim aracımızın sol şoför yan aynası katlandı. Ona da pardon ve özür mahiyetinde el işareti yaparak yola devam ettim.

SEL: KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER

Sağ taraftan emniyet şeridini kullanarak bizim yanımıza geldi. Kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Şoför mahallinde bulunan şahıs camını açarak bize küfür ve hakaret etti. Küfürler bizde ağır tahrik oluşturdu. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Küfürlerine küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedik. Sonra arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada arkadan çarptı. Ben durdum" dedi.

'YATIŞTIRMAK İÇİN ARABADAN İNDİM, ARACIN SÜRÜCÜSÜNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Aracından inmedeki amacının olayı yatıştırmak olduğunu savunan Hüseyin Sel'in "Amacım onları yatıştırmak ve onlarla konuşmaktı. Hiçbir şekilde onlara sözlü veya fiili tahrik edici bir hareketim olmamıştır. Olayı yatıştırmak niyetindeydim. Zaten kaydedilen görüntülerde duruşum bellidir. Ben araç içindeki bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Daha sonra medyaya yansıyan görüntülerde bunu öğrendim. Olay anında aracın camları kapalı olduğu için ve ortamda gürültü olduğu için bayanın söylediklerini duymadım. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Olayda şikayete konu eyleme hiçbir iştirakim olmadı. Şahsıma yapılan linç kampanyası tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Bize küfür edilmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden şikayetçiyim" dedi.

Araçta eşinin 7 aylık hamile olması nedeniyle münakaşaya girmek istemediğini belirten Yunus Emre Bahçıvan, "Daha önce de kaybımız olmuştu, bizim için çok değerli" dedi. Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.