Halkı hesap bilmez sanıyorlar: Alamos Gold’un ağaç katliamı hakkında gerçekler

Çanakkale Kirazlı'da Alamos Gold şirketinin ÇED raporu ile belirlenen miktarın çok üzerinde ağacı katlettiği, üretim sürecinde siyanür kullanılacağı ve madenin yarattığı çevre kirliliğinin Kazdağları dahil geniş bir bölgeyi etkileyeceği tartışılıyor. Konuya dahil olmayan bir Alamos Gold kaldı, bir de Çevre Bakanlığı! Tartışmalar sürerken Enerji Bakanlığı da topa giriyor: Alamos Gold tarafından 13.400 ağaç kesilmiş ama 14.000 fidan dikilmiş! İktidardakiler gerçeği bu kadar rahat tahrif ederken okullarında öğrettikleri matematiğin düşük düzeyine güveniyorlar. Kimse çarpamaz, bölemez, bilen de uğraşmaz onlara göre.

Enerjii Bakanlığı, Çanakkale Kirazlı'da 195 bin ağacın kesilmesi ve siyanürlü altın üretimiyle su kaynaklarının kirletilmesiyle gündeme gelen Kanadalı altın şirketi Alamos Gold'un avukatlığına soyunarak şirketin kestiği kadar ağaç diktiğini iddia etti.

TKP Çanakkale İl Örgütü "Alamos Gold’un Kirazlı’da kestiği ve diktiği ağaç sayısı hakkında açıklamamızdır" başlıklı bir açıklama yayımlayarak iddialara yanıt verdi.

Açıklama şöyle:

ALAMOS GOLD'UN KİRAZLI'DA KESTİĞİ VE 'DİKTİĞİ' AĞAÇ SAYISI HAKKINDA AÇIKLAMAMIZDIR



ÖZET:

Kirazlı’da Alamos Gold’un siyanür kullanarak altın üretmesi konusu çok çeşitli yanlarıyla tartışılıyor. Tartışmaya şu ana kadar Alamos Gold’un kendisi ve Çevre Bakanlığı katılmadı!

Son olarak topa giren Enerji Bakanlığı, Alamos Gold’un kestiği ağaçlar konusunda firmanın avukatlığına yeltendi. 13.400 ağaç kesilmiş ama 14.000 fidan dikilmiş. Anadolu Ajansı ağaçların dikilme sıklığını da anlattı: 10 bin metrekare alana 1500 fidan.

Halkı hesap bilmez sanıyorlar. Anadolu Ajansı’nın haberiyle birleştirirsek, bu kadar ağacın en fazla 95 bin metrekarelik bir alana dikilmiş olması lazım. Bu da 300 metreye 300 metrelik bir kare demek.

Alamos’un kel bıraktığı araziye tepeden bakan fotoğraflar herkeste var. O koca boşluğun içinde küçük bir yer demek bu. “Alamos kestiği ağaçların yerine ağaç dikti” diyenler gerçekten halkı hesap bilmez sanıyor.

Alamos Gold şirketinin ÇED raporu ile belirlenen miktarın çok üzerinde ağacı katlettiği, üretim sürecinde siyanür kullanılacağı ve madenin yarattığı çevre kirliliğinin Kazdağları dâhil geniş bir bölgeyi etkileyeceği tartışılıyor. Konuya dâhil olmayan bir Alamos Gold kaldı, bir de Çevre Bakanlığı. Tartışmalar sürerken Enerji Bakanlığı da topa giriyor: Alamos Gold tarafından 13.400 ağaç kesilmiş ama 14.000 fidan dikilmiş. İktidardakiler bu kadar rahat gerçeği tahrif ederken okullarında öğrettikleri matematiğin düşük düzeyine güveniyorlar. Kimse çarpamaz, bölemez, bilen de uğraşmaz onlara göre.



ANADOLU AJANSI’NIN BİLGİ BOMBARDIMANI KENDİLERİNİ VURDU



İktidarın sesi Anadolu Ajansı’nın iktidarın “ağaçlandırma” zaferlerini anlatırken yazdığı gereksiz bilgilerin bir gün ayaklarına dolanabileceğinin farkında değiller. Devlet düzeyinde güvenilir bilgilere göre 10.000 m2 olan bir hektarlık alana 1500 ila 1800 fidan dikildiği belirtiliyor, “Ajans” da görevini yapıp yazıyor.

ALAMOS GOLD’UN AĞAÇLANDIRDIĞI SÖYLENEN ALAN:

95 BİN METREKARE



Bu durumda Alamos Gold 14.000 fidanı en çok 9,5 hektar yani 95.000 m2 yere dikmiş olmalı. Gözümüzün önüne getirmek için bunun 300 metreye 300 metrelik bir kare olduğunu yazmamız yeterli. Alanı ve cılız fidanları gözünüzün önüne getirin. Bu tartışmaya dâhil olan hiç kimse o fidanlıkta serinlemez.



Şimdi şu fotoğrafa bir kez daha bakalım.

Hesap tutmadı. Çıplak bıraktıkları yer kadar alanı ağaçlandırmadıklarını anlıyoruz. Keşke bizim kadar özenli davranıp bir de fidanların sıklığını ve boyunu da yayınlasalardı. Sözden daha güvenilir olurdu.



ALAMOS GOLD’A VERİLEN ALAN 3,7 MİLYON METREKARE



Gelelim Alamos Gold şirketine ne kadarlık bir alanda ormanda çalışma izni verildiğine. 'Güvenilir bilgi' için şirketin kendi 2017 fizibilite raporlarına başvuruyoruz.

5. sütunda yer alan ruhsatlı alanların en büyükleri en alttaki iki satırda yer alıyor. Bu izinler diğer küçük izinlerden çok sonra, 2016 sonunda verilmiş ve 2019 Ekim ayında süresi doluyor. Madencilik şirketinin katliamda elini neden hızlı tuttuğunu bu izinlerin sürelerinin bir kısmının hemen Ağustos ayı sonunda dolacak olmasından anlıyoruz. 5. sütundaki alanları alt alta topladığımızda 3,7 milyon metrekarelik bir alana karşılık geliyor. Bu 370 hektar ediyor. Yani devletimizin standartlarına ve Anadolu Ajansının haberine göre tam 555.000 fidan dikilecek kadar bir alanda at koşturmaya izin var. Bir de teşvik var.



Geçiniz.



Siyanür konusundaki yalanlara gelince her türlü tahammül sınırı aşılıyor. Şirketin 2017’de yaptırdığı fizibilite raporunda cevherin işlenmesinde siyanür kullanılacağı, ne kadar kullanılacağı, nerede depolanacağı yazılmış. Şirketin yetkilisi ağzı ile söylemiş, videoya çekilmiş, internette her köşede mevcut.



Hadi siyanür kullanılmadı diyelim peki yüzbinlerce ağacın hesabını kim verecek? Bizden söylemesi bu hesap kolay kapanmaz!



TKP Çanakkale İl Örgütü