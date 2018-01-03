Halkbank davasında karar haftası

Rıza Sarraf’ın tanık olduğu ABD’deki Halkbank davasında, New York Güney mahkemesinin 15 kişilik jürisi Hakan Atilla’nın isnat edilen suçlardaki rolünü değerlendirmek üzere bugün toplanıyor.

İddianame hazırlandığı günden beri AKP hükümetinin Rıza Sarraf üzerinden değerlendirdiği, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlali davasında, tek sanık Mehmet Hakan Atilla için karar haftasına girildi. New York Güney mahkemesinin 15 kişilik jürisi Atilla’nın isnat edilen suçlardaki rolünü değerlendirmek üzere bugün toplanıyor.

Cumhuriyet'tin haberine göre, Halk Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Atilla, yetkisi dahilinde olduğu iddia edilen işlemler nedeniyle altı ayrı suçtan yargılanıyor; ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak ve Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İEEPA) delmek suçlarını işlemek için ortaklık kurmak, bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak, yapabilmek için ortaklık kurmak, kara para aklamak ve aklayabilmek için suç ortaklığı.