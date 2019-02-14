Halk jeotermal dayatmasına geçit vermedi: Hasköy'de JES istemiyoruz

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy’de Zorlu Enerji tarafından üçüncüsü kurulmak istenen Jeotermal santrali için bakanlık ve şirket yetkililerinin gerçekleştirmek istediği ÇED toplantısı halkın yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy’de Zorlu Enerji tarafından üçüncüsü kurulmak istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) halkın yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Tekkehamam JES projesi kapsamında Zorlu Enerji ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin bugün gerçekleştirmek istediği toplantı, köy halkının tepkisi üzerine iptal edildi.

Çalışır durumdaki JES’lerin neden olduğu su ve hava kirliliğine karşı çıkan köylüler, durumun daha kötüye gitmemesi için yeniden başlatılan ÇED süreci kapsamındaki toplantının yapılmasına izin vermedi.

Şirket ve bakanlık yetkililerini “JES istemiyoruz”, “Direne direne kazanacağız” sloganları ile karşılayan köy halkının protestoları üzerine “bilgilendirme toplantısının yapılamayacağı kanaatine varıldığı” şeklinde avukat ve muhtarlar eşliğinde tutanak tutuldu.

Aralık ayında “ÇED Halk Bilgilendirme Toplantısı” adı altında gerçekletirilmek istenen toplantı, köylülerin tepkisi sonucu gerçekleştirilememişti.