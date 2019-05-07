Halk Ekmek müdürünün maaşı seçimden önce 35 bine yükseltildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin CHP'ye geçmesinin ardından belediye şirketlerinde yaşanan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. Seçim öncesi Mansur Yavaş aleyhine tweetler paylaşan Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman’ın Mart ayında maaşının net 35 bin 717 liraya, yardımcılarının maaşın da 23 bin liraya yükseltildiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman'ın net 11 bin 706 lira olması gereken maaşının Mart ayında 35 bin 717 liraya yükseltildiği ortaya çıktı. Genel müdür yardımcılarının net maaşları da 23 bin lira seviyesine çıkarıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçimler öncesinde aleyhine tweetler paylaşan Sarıduman'ı görevden alacağını açıklamıştı. Vatandaşın 70 kuruş daha ucuz ekmek alabilmek için kuyrukta beklediği Halk Ekmek'in genel müdür ve yardımcılarının brüt maaşını ödeyebilmek için 221 bin 450 ekmek satması gerektiği hesaplandı.

GENEL MÜDÜRE 24 BİN LİRA ZAM

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, halkın ucuz ekmek yiyebilmesi için kurulan Halk Ekmek Fabrikası'nın yönetimi,kendi aldığı kararla maaşlarına yüzde 70'leri aşan oranlarda zam yaptı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Genel Müdür Ahmet Sarıduman'ın Ocak ayında ek ödemeli 30 bin 973 TL, Şubat ayında ek ödemesiz 18 bin 446 TL olan brüt maaşı, Mart ayında brüt 52 bin 827 lira 39 kuruşa yükseltildi. Halk Ekmek Genel Müdürü'nün normalde alması gereken net maaşın 11 bin 706 lira 10 kuruş olduğu ancak yol, yemek, giyecek ve yakacak gibi ek ödemelerle kendisine yapılan net ödemenin 35 bin 717 liraya ulaştığı belirtildi. Sarıduman geçen Ocak ayında maaşının yanı sıra brüt 14 bin 778 liralık ek ödeme aldı. Böylece Ocak ayında brüt maaşı 30 bin 973 lira, net eline geçen maaş da 22 bin 789 lira oldu. Şubatta ek ödeme yapılmadığı için brüt maaşı 18 bin 446 liraya, net maaşı 11 bin 706 liraya düştü. Ancak Mart ayında maaşının yanı sıra 16 bin 611 lira ek ödeme ve diğer ödemeler yapılınca brüt maaşı 52 bin 827 liraya, eline geçen net maaş da 35 bin 717 liraya çıktı. Sarıduman'ın, genel müdürlük dışında ayda 7 bin lira da yönetim kurulu başkanı maaşı aldığı belirtildi.

YARDIMCILARA DA 10 BİN LİRA ZAM

Halk Ekmek'in üç genel müdür yardımcısının maaşına da olağanüstü zam yapıldı. Normalde net 13 bin 187 ila 13 bin 649 TL arasında alması gereken genel müdür yardımcılarına Ocak ayında ek ödemeyle birlikte15 bin lira civarında, Martta ise yine ek ödemeyle birlikte 23 bin lira maaş ödendi.

YAVAŞ, GÖREVDEN ALACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesinde yaptığı açıklamada, Halk Ekmek Genel Müdürü'nün kendisiyle ilgili tweetler paylaştığını söylemiş ve “Söz veriyoruz; işçi falan çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var” demişti. Maaş zamlarını Halk Ekmek Yönetim Kurulu yaptığı için Yavaş'ın müdahale edemediği belirtilirken, Yavaş'ın Halk Ekmek yönetimini değiştireceği ifade edildi. Halk Ekmek yönetiminin günlük 750 bin olan ekmek üretimini seçim öncesinde 815 bine çıkardığı, seçimlerden sonra da 910 bine çıkarma sözü verdiği belirtilirken, seçimlerin kaybedilmesiyle günlük üretimi 718 bine kadar düşürdüğü bildirildi.