Halk Çekerek Irmağı'na sahip çıktı: HES'çi şirket Çekerek'i terk et!

Yeşilırmak'ın kollarından olan Çekerek Irmağı'na inşa edilmek istenen HES'e karşı yöre halkı ayağa kalktı. Bugün bir eylem gerçekleştiren yurttaşlar, neden Çekerek'te HES projesi istemediklerini anlattılar.

Yeşilırmak'ın kollarından biri olan Çekerek Irmağı'nda Reis RS Enerji şirketi tarafından inşa edilen Çekerek Regülatörü ve HES Projesi'nin tarımda kullandıkları sularını ellerinden alacağını söyleyen yöre halkı, şantiye önünde protesto ve basın açıklaması yapmak istedi.

Tokat ve Yozgat illerinin sınırında inşa edilmek istenen ve sekiz ayrı HES ünitesinden oluşan projeye karşı çıkan yöre halkını jandarma ve polis ekipleri karşıladı. İstanbul'dan gelen yöre insanlarını taşıyan otobüs ve araçlar, güvenlik güçlerince üç kez durduruldu. Yoğun güvenlik önlemleri arasında HES şantiyesine iki kilometre kala basın açıklaması yapan yöre halkı, projeye tepki göstererek sularının 49 yıllığına HES firmasına verilmesinin önüne geçilmesini istedi.

YÖRE HALKI REİS RS ŞİRKETİNE KARŞI AYAKLANDI

Reis RS Enerji firması tarafından projelendirilen ve 8 ayrı HES ünitesinden oluşan Çekerek Regülatörü ve HES Projesi, Yozgat ve Tokat sınırlarında geçimini tarımsal üretimle sağlayan köylülerin tepkisini çekiyor. İstanbul'da yaşayan ve yöre halkından oluşan bir grup, bugün HES şantiyesi önünde basın açıklaması yapmak için önceki gece yola çıktı. Yol boyunca güvenlik güçlerince üç kez durdurulan Tokat-Yozgat Güçbirliği Platformu gönüllüleri, bugün sabah saatlerinde bölgeye ulaştı.

JANDARMA VE POLİS ŞANTİYEYE GEÇİLMESİNE İZİN VERMEDİ

Reis Enerji firmasının HES şantiyesi kurduğu alana ulaşmak isteyen grubun geçişi jandarma ve polis tarafından engellendi. Alanda panzerler ve zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekerken Tokat Valiliği basın açıklaması yapmak üsteyen gruba 5 Ocak 2018 tarihine kadar bu tür eylemlerin yasaklandığını bildirdi. Güvenlik güçleri ayrıca drone ile havadan görüntü kaydetmesi de dikkati çekti.

ENGELLEMELERE RAĞMEN BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Saat 10:00'da yapılması planlanan basın açıklaması tüm engellemelere rağmen gecikmeli olarak yapıldı. HES şantiyesi yakınlarında Küçükakgöz köyü yolu girişinde durdurulan eylemcilerin yaklaşık üç katı güvenlik gücü eşliğinde platform adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Çelik, son yıllarda sermayenin özellikle yoksul halkın yaşam alanlarına saldırdığını savunarak, şunları söyledi

"YAŞLILARI ZİYARETE DEĞİL, IRMAĞIMIZI SAVUNMAYA GELDİK"

"Sabah kalktığımızda acaba bugün hangi doğal değerimizi talan edecekler, hangi ormanlık alanı katledecekler, hangi ırmağın suyunu gasp edip paraya çevirmeye karar verecekler, acaba hangi tepemizi dev taş ocakları kurarak tuz buz etmeye karar verecekler gibi düşünceler beynimizi tırmalamaktadır artık. Bütün canlıların olduğu gibi özellikle de en çok saldırının yapıldığı yoksul halkımızın yaşam alanlarını savunan yine biz yoksul insanlar bu sefer buraya bayram şekeri yemeye değil, yaşlıları ziyaret etmeye değil, cenazemizi defnetmeye değil; çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla buraya çekerek ırmağının hayat verdiği tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya geldik. Bilhassa bu coğrafyadaki onlarca köyümüzde yaşamaya devam eden bizler geçim kaynaklarımızı savunmaya geldik buraya, kimimiz de yüzlerce km yoldan, bölge halkı olarak kucaklaşmaya- dayanışmaya geldik."

"HES İPTAL EDİLİNCEYE KADAR DİRENECEĞİZ"

"Bizler Aydıncık, Çekerek ve Zile köylülerinin, HES’lere karşı vermiş olduğu bu mücadelenin temsilcisi 'Tokat-Yozgat Güç Birliği Platformu' bileşenleri ve bölgede yaşayan köylüleriz. Aydıncık, Çekerek ve Zile köylülerinin, HES’lere karşı vermiş olduğu mücadelenin bütün dünya farkındadır. HES’lere, Termik santrallere, nükleer santrallere, taş ocaklarına, zeytinlik alanlardaki maden ocaklarına karşı mücadele eden bütün çevreciler, doğaseverler bizlerin destekçisidirler. Tokat’ın Tozanlı bölgesi, Kelkit Çayı boyunca uzanan Reşadiye, Niksar, Erbaa ile Karakaya köyü ve Mutluca köyünde HES karşıtları bizlerin destekçisidirler. Türkiye’de artık dereler kardeş olmuştur, dereler boyunca yaşayan halklarımızın kardeşliği pekişmiştir. Bizler bu kardeşliğimizi büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Doğaya ve topluma ait olan Çekerek Irmağını ve tüm ırmakları özgür kılıncaya dek birlikte mücadele edeceğiz. Tokatlılar ve Yozgatlılar olarak dostlarımızla birlikte öncelikle Çekerek Irmağı HES projeleri iptal edilene kadar direneceğiz."

"SESSİZ KALIRSAK KENDİ TOPRAKLARIMIZDA KÖLE OLACAĞIZ"

Gelinen noktada siyasi iktidarın sularını patronların emrine sunduğunu gösterdiğini savunan Çelik, Çekerek Irmağı'nın 40 kilometrelik kısmının ve verimli tarım arazilerinin elektrik üretme bahanesi ile Reis Grup firmasına devredilmek istendiğine belirterek, "Siyasi iktidar, halkına 'yüz yıllardır halkın olan bu suyu artık şirketler kullanacak, susuz tarım yapın, hayvancılıktan vazgeçin, işinize gelmiyorsa buraları terk edin' demektedir. Bizler biliyoruz ki, eğer buna sessiz kalırsak, buralara uluslararası sermaye gelerek topraklarımıza el koyacak. Büyük çiftlikler kurulacak, çiftliklerine küçük saraylar yapıp burada yaşayacaklar ve bizler ise ücretli köle olarak eskiden bize ait olan tarlalarımızda çalışmak zorunda kalacağız. Fakat bizim yaşam alanlarımızı yok eden, suyumuzu, toprağımızı elimizden almaya çalışan sermayeye HES projelerini yaptırmamakta kararlıyız. Halkın kararlı mücadelesi karşısında hiçbir gücün dayanamayacağını önceki tecrübelerimizden de iyi biliyoruz. Bu nedenle bizler buradan siyasi iktidara da sesleniyoruz: Elinizi suyumuzdan ve yaşam alanlarımızdan çekin" diye konuştu.

"SERMAYE KÖYLÜNÜN SUYU VE TOPRAĞINA GÖZ DİKTİ"

HES projesini yaptırmamakta kararlı olduklarının altını çizen Çelik, platform adına yaptığı ortak açıklamada ayrıca şunları dile getirdi:

"Su şirketin malı haline gelince, köylümüzün tarım arazilerini sulaması için su ihtiyacında başvuracağı yer artık suyu 49 yıllığına satın alan şirket olacaktır. Artık suyu nasıl kullanacağına, kaç paraya satacağına şirket karar verecektir. Köylünün sudan yararlanmasının maliyeti gün geçtikçe yükselecek zaten çok zor koşullarda tarım ve hayvancılık yapan köylü bunu da yapamaz hale gelecektir. Şirketlerin, sermayenin de isteği budur zaten. Çünkü sermaye yoksul köylünün sadece suyuna değil toprağına da göz dikmiştir.

"YOKSUL HALKIN YAŞAMI ZORLAŞACAK"

"Biz yoksul halka reva gördükleri yaşam tablosu bununla da sınırlı değildir. Uzun vadede dünya ölçeğinde temiz su kaynaklarının tamamını kontrollerinde tutmayı hedeflemektedirler. Bunu yaptıklarında ise zaten doğanın döngüsü bozulmuş olacaktır ve oluşturdukları çevrede yaşam da zorlaşacaktır. HES’ler yapıldığında bugün özgürce akan çekerek ırmağı hükümetin izniyle boru veya kanallara alınarak sular hapsedilecektir, çünkü projeyle suyun kullanma hakkı 49 yıllığına şirketlere devredilmektedir, şirket HES göletlerinde biriktirdiği suyu parası olana satacaktır."

SLOGANLAR ATILDI

"Çekerek Irmağı Özgür Akacak", "HES'lere geçit vermeyeceğiz", "HES'çi şirket, Çekereği terk et" yazılı pankartlar taşıyan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

