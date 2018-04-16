Haksız yere 1176 gün hapis yattı: Tazminatı 626 lira!

12 Eylül darbesinden sonra açılan ve 32 yıl süren Dev-Sol davasında 1176 gün hapis yattıktan sonra suçsuz bulunarak beraat ettirilen Doğan Işık’a 626 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

12 Eylül darbesinden sonra açılan ve 32 yıl süren Dev-Sol davasında 1176 gün hapis yattıktan sonra suçsuz bulunarak beraat ettirilen Doğan Işık’a 626 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre İstanbul’un Gültepe semtinde bakkallık yaparken 1982 yılında Dev-Sol davası kapsamında tutuklanan Işık, üç yıl üç ay hapis yattıktan sonra beraat etti.

Haksız şekilde tutuklu kaldığı gerekçesiyle dava açan Işık, 50 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada bilirkişi, Işık’ın kazancını 1982 yılına göre hesapladı ve tutuklu kaldığı 1176 gün boyunca kazanç kaybının 626 lira olduğunu öne sürdü. Bilirkişinin ücretlendirmeyi 1982-1986 tarihleri arasındaki asgari ücret tarifesine göre yaptığı belirlendi.

Kararı değerlendiren Işık’ın avukatı, bilirkişi raporunun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu söyleyerek, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davacı Işık’ın tutuklu kaldığı süre için 626,82 lira maddi ve 500 lira manevi tazminat verilmesine hükmetti. Mahkeme kararına göre Işık’ın cezaevinde kaldığı her gün için 95 kuruş bedel biçilmiş oldu.

Metris Cezaevi’nde kaldığı süre boyunca defalarca işkence gördüğünü anlatan Işık, “O süreçte işimi, sağlığımı ve aile düzenimi kaybettim. Çok ağır fiziki ve psikolojik işkenceler gördüm” dedi.

Haksız ve hukuksuz olarak yıllarca hapis yattığını belirten Işık, mahkemenin kararını temyiz ettiğini söyledi.