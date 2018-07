Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 8 Temmuz'dan itibaren Hakkari'nin birçok noktasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

15 gün süreyle ilan edilen "özel güvenlik bölgesi", Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şermdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgeyi kapsıyor. "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlarla ilgili bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek. Vatandaşların, belirlenen 30 bölgeye izinsiz girmesi yasaklanacak.

Hakkari Valiliği'nin, uygulamanın tedbir olduğu yönündeki açıklamasında, "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" ifadeleri yer aldı.