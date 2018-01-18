Hakan: 'Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı'

Aydın Doğan'a en yakın isimlerden olan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesi ya da görevden alınması gerektiğini yazdı.

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan tarafından istifaya çağrıldı.

"O tweet’leri atan birinin CHP gibi merkeze yakın siyaset yapma iddiasındaki bir partinin İstanbul İl Başkanı olması, CHP’yi İstanbul’da geriletir. O kadar geriletir ki... CHP’liler... İstanbul’da esnaf gezisine bile çıkamaz" diyen Hakan, "AK Parti, MHP ve bilumum CHP düşmanları bir araya gelseler... Ergen siyaseti yapmaya teşne, siyasi olgunluktan nasibini almamış Canan Kaftancıoğlu gibi bir ismin CHP’ye başkan olmasının vuracağı darbeyi CHP’ye ömür billah vuramazlardı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a küfürlü duvar yazısının paylaşılmasının "CHP’nin kaldırabileceği bir yük olmadığını" söyleyen Hakan, "Ergensindir, aklın başında değildir... Özür dilersin, belki kurtarır. Cahilsindir, bir cahillik etmişsindir... Özür dilersin, belki kurtarır. Ama anamuhalefet partisinin Türkiye’nin en büyük şehrine il başkanı olmuşsun... Özür dilersin... İşte bu kurtarmaz" dedi.

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