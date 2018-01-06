Hafta sonu yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor.
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre güney, iç ve batı kesimlerde 2-4 derece arasında sıcaklık artışı bekleniyor. Öte yandan ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İşte 6 Ocak tarihli meteoroloji hava durumu raporu...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU (6 OCAK 2017)
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
İSTANBUL 12°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELİ 11°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KOCAELİ 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DENİZLİ 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C
Az bulutlu
MANİSA 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 17°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 9°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANKIRI 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR 9°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KONYA 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ekleniyor.
BOLU 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KASTAMONU 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK 11°C
Parçalı çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARS 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MALATYA 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
VAN 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu