Hafta sonu yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise güney, iç ve batı kesimlerde 2-4 derece arasında sıcaklık artışı bekleniyor. Öte yandan ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 15 Ocak'a kadar İstanbul'da kar yağışı görünmüyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre güney, iç ve batı kesimlerde 2-4 derece arasında sıcaklık artışı bekleniyor. Öte yandan ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İşte 6 Ocak tarihli meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU (6 OCAK 2017)

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

İSTANBUL 12°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ 11°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KOCAELİ 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C

Az bulutlu

MANİSA 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 17°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 9°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANKIRI 10°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR 9°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KONYA 10°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ekleniyor.

BOLU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK 11°C

Parçalı çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARS 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MALATYA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

VAN 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu