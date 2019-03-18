Hafriyat kamyonları her iki günde bir öldürüyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2018 yılında, hafriyat kamyonlarının toplam kaç kaza yaptığını ve bu kazalarda kaç kişinin hayatını kaybettiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla sordu.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik tarafından verilen cevaba göre, 1 Eylül 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde hafriyat kamyonları 67 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Kazalar neticesinde 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 104 kişi ise yaralandı. Çelik tarafından verilen bilgiye göre kaza tutanaklarında “hafriyat kamyonu” ayrımı 1 Eylül 2018 tarihinden önce yapılmıyordu.