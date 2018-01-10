Hacettepe'de Boyun Eğme gazetesine engelleme!

Hacettepe Üniversitesi yönetimi, haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin okuldaki abonelere ulaşmasını engelledi. Faşist çetelerin çıkardığı Alptuğ adlı dergiyi serbest bırakan Hacettepe rektörlüğünün bu tavrı tepkilere yol açtı.

Bir süredir ismi tuhaflıklarla gündeme gelen Hacettepe Üniversitesinde haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin dağıtımına özel güvenlik personeli tarafından engelleme girişimi gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, rutin olarak okulun personel ve çalışanlarına ulaştırdıkları Boyun Eğme gazetesinin 107'nci sayısını bu hafta da abonelere dağıtmaya başladı. Özel güvenlik personeli, hiçbir gerekçe göstermeksizin gazetelere el koyarak dağıtımını gerçekleştiremeyeceklerini söyledi. Öğrenciler, tutanak tutulduktan sonra salıverildi.

Bir süredir okulda faaliyet yürüten faşist çetelerin çıkardıkları “Alptuğ” adlı dergiye ses çıkarmayan Hacettepe rektörlüğünün Boyun Eğme gazetesine yönelik engelleme girişimi tepki topladı.