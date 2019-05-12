Hacettepe yurtlarında yıkılma riski

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Süleyman Sağlam Öğrenci Kasabası’nda bulunan öğrenci yurtları felakete davetiye çıkartıyor.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Beytepe Erkek Öğrenci Yurtları E. Blokta 13,17,22,26 numaralı ünitelerde meydana gelen çatlaklar öğrenciler arasında tedirginliğe neden oldu.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Süleyman Sağlam Öğrenci Kasabası’nda yaklaşık 700 öğrencinin bulunduğu E Blok yerleşkesinin 13. Katında gerçekleşen derin yarıklara karşı rektörlük önlem olarak kimi öğrencileri, aynı yapının çalışma odası olarak kullanılan bölmelere yerleştirdi. Öğrenciler binanın temelden zarar görebileceği endişesini taşıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN KOŞULLAR KÖTÜLEŞMİŞTİ

Geçtiğimiz yıldan bu yana öğrencilerin kampüs yaşamını zorlaştırıcı adımlar atıldı. Öğrencilerin ücretsiz kullanabildiği çamaşırhanelerin ücretlendirilmesi, öğrenci araçlarına dönük fahiş sticker zamları ile gündeme gelen rektörlük, insan yaşamını tehlikeye atan barınma koşullarına karşı çareyi öğrencileri başka yerleşim bölgelerine nakletmekte buluyor.