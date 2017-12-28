Haber-Sen'den tepki: AKP 177 yıllık kurumu satıyor mu?

KESK'e bağlı Haber-Sen'den yapılan açıklamada, son olarak yayımlanan 696 sayılı KHK ile PTT'nin "kamu kurumlarına personel alımına ilişkin düzenlemelerin" kapsamı dışında tutulduğu anımsatılarak, "AKP, geçen Şubat ayında Varlık Fonu'na devredilen 177 yıllık PTT'yi satacak mı" diye soruldu.

KESK'e bağlı Haber-Sen'den yapılan açıklamada, son olarak yayımlanan 696 sayılı KHK ile PTT'nin "kamu kurumlarına personel alımına ilişkin düzenlemelerin" kapsamı dışında tutulduğu anımsatılarak, "AKP, geçen Şubat ayında Varlık Fonu'na devredilen 177 yıllık PTT'yi satacak mı" diye soruldu. PTT'nin, kamu kurumlarına personel alımı düzenlemelerinin dışında tutulduğunun, sözleşmeli personel alımında KPSS şartının kaldırıldığının vurgulandığı açıklamada, "Şirketleşen PTT’nin çalışanlarının kaderi, şirketin iki dudağı arasına terk edilmiş, binlerce emekçi geleceksizleştirilmiştir. Varlık Fonu'na devredilen PTT şu ana kadar kurum içinde çeşitli şirketler kurdu ve özel sektör iştiraklere katıldı bile" denildi. Haber-Sen imzalı açıklamanın tamamı şöyle: PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü; yapım ihaleleri hariç olmak üzere, kamu ihale kanunu, Harcırah kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu konutları kanunu dışına alınmıştır.

PTT A.Ş.’de istihdam edilecek personel şeklini ve mevzuatını PTT A.Ş’nin kendisi belirleyecektir.

PTT A.Ş. unvan yükselmeleri, terfi, görevden alma, disiplin, sözleşme yenilenmesi PTT A.Ş. Genel Kurulunun çıkaracağı yönetmelikle düzenlenecektir. Şef, baş dağıtıcı, müdürlük gibi sınavsız olabilecektir. Adam kayırma ve torpil had safhaya çıkacak, zaten bozuk olan iş barışı hepten bozulacaktır.

Danıştay kararıyla usulsüz yapılan sınav ile atamaları durdurulan İHS’li personelin güvenlik soruşturmaları tamamlananları iş başı yaptırılacaktır.

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünde görev yapan taşeronlar kapsam dışında bırakılmıştır. Ancak PTT A.Ş.’ye yeni personel alımlarında kendi bünyesinde kuracağı şirketlerde taşeronların değerlendirilmesi ihtimal dahilinde olacaktır.

Özetle PTT, personel politikasında bir kamu kurumu olma özelliğini kaybedecektir.