Güzel Sanatlar Fakültesi’ne tahliye girişimi

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yerine ‘müze’ yapılacağı gerekçesiyle tahliye ediliyor. Öğrenciler ve sanatseverler bir açıklama yaparak girişimin karşısında olduklarını açıkladı.

Geçen aylarda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bölümü kapatılmış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Pantomim Bölümü’ne de öğrenci alımı durdurulmuştu. Ardından önceki hafta Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nın yer göstermeden tahliyesi gündeme geldi. İstanbul Devlet Konservatuarı ile ilgili karar şimdilik ertelenirken Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bulunduğu binadan tahliye edildiği bildirildi.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve “Balıkesirli sanatseverler” tarafından yapılan açıklamada “Köklü bir geçmişe sahip olup, günümüzde hem kültürel hem de ekonomik olarak kenti katkı veren ve halen eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olan Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, geçerli ve hukuki bir sebep gösterilmeden, müze yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilmek istenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada eğitim-öğretimin doğru yerde ve doğru şekilde verilmesinin bir hak olduğu, sebep her ne olursa olsun kalıcı bir yer gösterilmeden kapı dışarı edilmenin kabul edilemez olduğu vurgulanarak her tür tahliye girişiminin karşısında öğrenciler olarak birlik ve beraberlik içinde olunduğu belirtildi.