'Güvenlik soruşturması' bahanesiyle kadroya alınmayan davacı kazandı

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, İTÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı'na asistan kadrosu için hak kazanan bir yurttaşın ''güvenlik soruşturması'' bahanesiyle, reddedilmesi üzerine açılan davada, kararı iptal etti.

Kamu kurumlarında çalışmaya hak kazanan muhalifleri "güvenlik soruşturması" adı altında hukuksuz şekilde işe başlatılmaması uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Son olarak İTÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı'na asistan kadrosu için hak kazanan bir yurttaş, ''güvenlik soruşturması'' bahanesiyle reddedildi ve kadroya alınmadı. Bunun üzerine açılan davada, karar iptal edildi.

Davacı, İTÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı'na asistan kadrosu için başvuru yaptı. Yazılı ve sözlü sınavları geçip atamaya hak kazandı. Akabinde güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ataması iptal edilerek ikinci olan kadroya başvurdu. İptal sırasında güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeni bildirilmedi, yazılı olarak başvuru yapıldığında güvenlik soruşturmalarının gizli olduğu gerekçesiyle yine bilgi verilmedi.

25.07.2018'de İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2018/1488 e. sayılı dosyası ile iptal davası açıldı. İTÜ davaya verdiği cevapta 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten hakkında açılmış dava bulunduğu gerekçesiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı cevabını verdi. Dava devam ederken, davacı açılmış ceza davasından beraat etti ve İdare Mahkemesi'nce verilen kararla atamanın iptali işleminin hukuka aykırı olduğu kararı verildi. İTÜ karara karşı Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf yoluna gitti, bugün Bölge İdare Mahkemesi'nden istinaf başvurusunun reddi kararı geldi. Böylece karar kesinleşmiş oldu.

Üniversitenin bu hukuksuz tavrına karşı mahkemeye giden davacı, yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanımla sonuçlandırdı.