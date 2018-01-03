Günün hava durumu: Ülke genelinde yağış hakim

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Tekirdağ, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Tekirdağ, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün (Çarşamba); Muğla il merkezi ve batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 Kg/m2), Muğla'nın doğu ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 Kg/m2), gece saatlerinden itibaren Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kıyılarında yer yer kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor) 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 2

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 11