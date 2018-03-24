Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan 'döviz' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'nda konuştu. Dövizdeki artışlara karşı uyarıda bulunan bakan Tüfenkci, 'Yatırımcılar sakin olsun. Çok yakın bir zamanda tekrar eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz' diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş kampüsündeki programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dövizdeki artışa dair açıklamalarda bulundu.

'YATIRIMCILAR SAKİN OLSUN'

Dövizdeki artışlara karşı uyarıda bulunan bakan Tüfenkci, "Son günler de göreceli olarak özellikle döviz piyasasında birtakım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım" dedi.