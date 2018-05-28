Gümrük Bakanlığı'nda AKP tipi yükselme sınavı: Birinciler kazanamadı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10 Mart 2018 tarihinde 18 il merkezinde yapılan görevde yükselme sınavlarının sonuçları açıklandı. Yazılı sınavda 99,97 puan alan isimler, "mülakat" adı altında yapılan ve hiçbir sesli/görüntülü kaydı alınmayan sözlü "sınavda" elendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanığı'nın görevde yükselme sınavında 99,97 puan alan kimi adaylar "başarısız" sayılırken, çok daha düşük puan alan adayların "başarılı" sayılması kayırma iddialarını gündeme getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde memur, şef, şube müdürü, bölge amiri, müdür yardımcısı ve kısım amirliği için görevde yükselme sınavı açıldı. Yazılı sınav 10 Mart 2018 tarihinde 18 ilde yapıldı. Yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından Nisan ayı içerisinde farklı tarihlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na çağrılan adaylar mülakata tabi tutuldu. Mülakatlara yazılı sınavlara girip yüksek puan alan adayların beş katı kadar aday davet edildi.

"Mülakat" adı altında yapılan ve yaklaşık beş dakika süren sözlü sınavlarda, adaylar bir komisyonun sorduğu sorular üzerinden değerlendirildi. Sözlü sınavlar hiçbir şekilde sesli, görüntülü kayıt altına alınmadı.

99,97 ALANLAR ELENDİ, DÜŞÜK PUAN ALANLAR KAZANDI

Mülakat sonuçları 21 Mayıs 2018 günü bakanlığın internet sitesinde açıklandı. Sonuçları gören adaylar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yazılı sınavdan 99,97 puan alan Muhittin Polat, Hadi Kuzu gibi isimler yükselme sınavından başarısız sayılırken, çok daha düşük alan onlarca isim başarılı sayıldı.

Yapılan sınavın liyakat esasına ve başarıya göre değil, nesnel olmayan başka kriterlere göre değerlendirildiğini savunan adaylar, soL Haber'e şu değerlendirmeyi yaptılar:

"Bu bakanlık seçimden sonraki yeni dönemde kapatılacak bakanlıklar arasında. Büyük olasılıkla AKP iktidarı son bir hamleyle bu bakanlıkta son bir kez de olsa kadrolaşmaya çalışıyor. Sınavı kazananlar, en yüksek puanı alanlar değil, siyasi ya da hemşerilik, akrabalık, tanıdıklık gibi bağlarla bağlı olanlar."

Bazı adayların sınav sonuçlarına itiraz ettikleri, alacakları yanıta göre konuyu mahkemeye götürebilecekleri öğrenildi.