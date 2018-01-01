11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son KHK çıkışı sonrası ilk kez Erdoğan'la karşılıklı olarak tartışmaya girdi.

Gül'ün açıklamalarını değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Gül’ün 10 maddelik yeni stratejisini açıklıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

1- DOĞRUDAN Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat...

2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz.

3- ‘Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati’ni az da olsa terk.

4- AK Parti tabanıyla olan bağı koparmamaya olağanüstü dikkat.

5- İşler daha da kötüye gittiğinde bir alternatif olarak durduğunun altını çizme.

6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba.

7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temas...

8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajını hissettirme.

9- Maslahatçı isyan.

10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajına oynama.