Gülsüm Elvan: Pazar günü anneler günü, hepinizin vicdanı sızlasın

Haziran Direnişi sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davanın altıncı duruşması görüldü. Mahkeme salonu önünde fenalık geçiren anne Gülsüm Elvan “Eliniz kopsaydı hepinizin. Pazar günü anneler günü, hepinizin vicdanı sızlasın. Çocuğumun suçu yoktu” diye feryat etti.

Haziran Direnişi sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davanın altıncı duruşması görüldü.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık polis Fatih Dalgalı mahkemeye SEGBİS ile bağlandı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile aileye destek verenlerin hazır bulunduğu davada tanıkların dinlenilmesi aşamasına geçildi.

TANIK BEYANLARI

Olay günü hastanede nöbetçi olan memur Cahit Turhan, "Ben Berkin Elvan'ı görmedim. Hemşireden tutanak aldım. Torpil teslim aldım 4-5 tane, onları da polise teslim ettim" dedi.

Berkin ailesinin avukatı Can Atalay ise tanığın beyanında belirttiği 4-5 ifadesinin çelişki oluşturduğunu belirterek, "Teslim aldığınız eşyaları hatırlıyor musunuz, hangi kıyafetleri vardı?" diye sordu.

Tanık Turhan, "Onları ben teslim almadım" dedi.

TOMA şöförü tanık Eray Yıldırım, "Taksim bölgesinde görev almıştık, Okmeydanında E-5 üzerine geçtik. Olay yerini tam olarak bilmiyorum. Ben oraya TOMA ile hiç gitmedim. Sanık Fatih Dalgalı'yı tanımıyorum. Sima olarak tanırım" diye konuştu.

Tanık Mehmet Yaşamış da "Sanık Fatih Dalgalı’yı tanırım. Görüntülerde kolu sargılı olduğu söylenen kişiyi Fatih Dalgalı olarak teşhis edemedim. Benzetemedim" dedi.

ZET, yani gaz silahı kullanan tanım polis Ali Keleş de "15 Haziran akşamı Gezi Parkı’na girildi. Daha sonra grup olarak sabah Mecidiyeköy’de idik. Ayın 16’sında ise Okmeydanı’nda bulunuyorduk. Ben olayın yaşandığı gün Okmeydanı’na gitmedim ve müdahale eden grupta değildim. ZET kullanmadım. Sanık Fatih Dalgalı’yı tanımıyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Tanık polis Emin Yıldız da "Gruptaki görevim kalkancıydı. ZET tüfeği kullanma sertifikam yoktu. İstanbul’da göreve yeni başlamıştım. Sürekli hareket halindeydik, olayın olduğu anda da nerede olduğumuzu hatırlamıyorum. Fatih Dalgalı’yla aynı grupta görev yaptık. Bazı görevlerde ZET tüfeği kullanmıştır ama bu olayda kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Görüntülerde Fatih’i teşhis edemedim" dedi.

OLAY GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Duruşmada olay gününe dair görüntüler izletildi. Sanık avukatları ise bu görüntülerin izletilmesine itiraz etti. Bu çıkışın ardından ise salonda gergin anlar yaşandı.

'PAZAR GÜNÜ ANNELER GÜNÜ...'

Bu sırada Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, fenalaştı. Elvan'ın “Eliniz kopsaydı hepinizin. Pazar günü anneler günü, hepinizin vicdanı sızlasın. Çocuğumun suçu yoktu” diye feryat etti.

Anne Elvan salondan çıktıktan sonra sanık polisin avukatları, “Her duruşma aynı şey yaşanıyor. Her seferinde bunu mu dinleyeceğiz” diye bağırdı. Elvan ailesinin avukatları ise “Yaptığınız terbiyesizlik ve şımarıklıktır” diyerek tepki gösterdi.

Duruşmaya ara verildi.