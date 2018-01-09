Gülmen ve Özakça'ya destek eylemine beraat

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eylemine katıldıkları için haklarında dava açılan dokuz kişi beraat etti.

Ankara'da işlerine dönmek için açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek olmak için Mayıs 2017'de Kadıköy'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan dokuz kişi hakkında "kanuna aykırı gösteri" yaptıkları iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Anadolu Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre aralarında Barış İçin Kadın Girişimi üyelerinin de olduğu yedi kişinin hazır bulunduğu duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan Nazife Onay SEGBİS ile katıldı.

Nazife Onay, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti. Ardından, savunmalarını yapan tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamayı reddetti.

Savunmaların alınmasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, suç koşulunun oluşmadığını belirterek, tüm sanıkların beraatına karar verdi.