'Gülen'in talimatları deşifre edildi' iddiası

İzmir'de yapılan 'FETÖ' operasyonlarında ele geçirilen belgelerde yer alan ‘ByLock’ yazışmalarının MİT tarafından deşifre edildiği öne sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "FETÖ" soruşturmasında çeşitli adreslere operasyonlar yapıldı. Cemaat'in Ege Bölgesi sorumlusu olduğu iddia edilen S.K., ile "Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu" M.T. ve "Ege Bölgesi eğitim danışmanı" İ.B.'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, gözaltına alındı.. FETÖ'deki çöküşü önlemeye çalışan şüphelilerin, İzmir'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri, dolar üzerinden kiraladıkları ve lüks araçlar kullandıkları saptandı.

DHA'da yer alan habere göre, gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarına el konulmasıyla Gülen Cemaati'ne ait önemli bilgiler ile gizli yazışmalar da ortaya çıkarıldı. İddiaya göre, S.K. ile diğer örgüt üyelerinin, yakalandıkları güne kadar da başta "ByLock" olmak üzere gizli haberleşme programlarını kullandıkları belirlendi. Deşifre edilen bu yazışmalarda, üyelerin inat etmeden gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmalarını, Fethullah Gülen'in istediği bilgisi öne sürüldü.

'TOPLANTILAR KAMERALI YURTTA OLMASIN'

S.K.'nin, örgüt üyeleriyle yaptığı "ByLock" yazışmasında, Cemaat üyelerinin aylık ve haftalık yapacakları toplantıların nasıl olması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazdığı belirtildi. Mesajlaşmalarda, "Çok sayıda toplantı ihbarı geliyor. Toplantılar güvenlik girişli kamera kayıtlı yurtlarda asla olmamalı. Şimdiden ilgili hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" denildiği ifade edildi.