Gülen'i ziyaret eden AKP'li vekile ödül...

Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret eden 12 AKP'li vekilden Adem Tatlı, Tareks Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarım Kredi'nin önemli iştiraklerinden Tareks (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne, AKP Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı atandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, veteriner olan Tatlı, geçen cuma günü görevine başladı. Tatlı'nın da aralarında olduğu 12 milletvekili, 2012'de ABD'nin Boston şehrinde FETÖ tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri' toplantısına katılmış, daha sonra da Pensilvanya'ya geçerek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etmişti. Ziyarete katılan isimler arasında AKP eski Milletvekili Adem Tatlı da yer almıştı.