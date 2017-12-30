Gülen cemaatinin 'emniyet imamı' yakalandı

Adana'da Fethullah Gülen cemaatinin "Adana Emniyet imamı" olduğu iddiasıyla aranan öğretmen 54 yaşındaki Mehmet Yıldız yakalandı.

Adana polisi, tespit ettikleri Fethullah Gülen cemaatinin "gaybubet evi"ne operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla girilen evde cemaatin "emniyet imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Yıldız gözaltına alındı.

Cep telefonunda ByLock programı yüklü olduğu saptanan eski din dersi öğretmeni Yıldız'ın, Eylül 2016'da tutuklandığı daha sonra mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Tekrar açılan dosyada, Yıldız'ın cemaatin üst düzey "mahrem imamı" olduğu, Emniyet içerisinde müdür ve polis memurları ile sohbetler düzenlediği ortaya çıktı. Dini sohbetler adı altında, yapılan buluşmalarda polisleri terfi ettirilmesini organize eden Yıldız'ın ayrıca bu buluşmalarda kripto şifreler verdiği de saptandı.

KOD ADI: SİNAN

Sohbete katılan polislere kendisini, "Sinan" adı ile tanıtan Yıldız'ın serbest kaldıktan sonra tekrar yakalanmamak için kendisini gizlediği belirtildi. Yıldız'ın kaldığı cemaat evinin, baskın anında gelen polisleri gözetlemek için ana yola baktığı, perdelerin ise, sürekli aralıklı olduğu anlaşıldı. Sözde imamın, ayrıca alışverişe bile belli saatlerde gittiği, otomobilini sürekli aynı yere ve aynı şekilde koyduğu, satın aldığı ürünleri koyduğu poşetlerin bile sayısının aynı olduğu belirtildi.

Sorgulanan Yıldız, Eylül 2016 çıkarıldığı mahkemede cep telefonunda çıkan Bylock programıyla ilgili, "Bu programı bilmiyorum. Benim hiç bir alakam yok" dediği belirtildi. Yıldız, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.