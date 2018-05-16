GSÜ'den Filistin'le dayanışma açıklaması

Galatasaray Üniversitesi Senatosu dün gerçekleştirdiği toplantının ardından Filistin halkıyla dayanışma açıklaması yaptı.

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Senatosu dün gerçekleştirdiği toplantıda Filistin'le dayanışma açıklaması yapma kararı aldı.

Toplantının ardından GSÜ'nün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarını göz ardı eden ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, Ortadoğu’daki mevcut istikrarsızlığı derinleştirmiş, İsrail’i katliama cesaretlendirmiştir" dendi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Barışçıl gösteri yapan Filistinlilere yönelik uygulanan ölçüsüz şiddet karşısında Birleşmiş Milletler’i gerekli adımları atmaya davet ediyor, almış olduğu kararların ve uluslararası hukukun arkasında durmasını bekliyoruz. Filistin halkına başsağlığı diliyor; vatanlarına sahip çıktıkları için şehit düşen masum Filistinlilerle birlikte hukukun ve insanlığın da katledildiğini tüm dünyanın er geç idrak edeceğine inanıyoruz. Vicdan sahibi herkesi bu haksızlıklara karşı tavır almaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Bu zulüm bir gün mutlaka sona erecek, hak ve adalet kazanacaktır."