Gözaltına alınan Sendika.Org editörü serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı.

Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde nöbetçi hakime ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Demirhan, 24 Haziran seçimleri sonrası Twitter’dan yaptığı paylaşım gerekçesiyle hakkında açılan bir davadan gözaltına alınmıştı.

Ali Ergin Demirhan adliye çıkışı yaptığı açıklamada “Erdoğan’a hakaret davaları, yakalamalar, gözaltılar… Bunların tamamı hem gazetecilere, hem toplumsal muhalefete hem de halka yönelik gündelik işkence aracı olarak kullanılıyor. Bundan yılacak değiliz ama iktidar, yıllardır uyguladığı bu gündelik işkence uygulamalarının hesabını vermeli” dedi.