Gözaltına alınan Osman Baydemir serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İzmir'de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı. İfadesi alınan Baydemir serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında gittiği İzmir’de dün gece gözaltına alındı.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in ifade işlemlerini sabah saatlerine bıraktı. Baydemir SEGBİS yoluyla ifade verdi.

İzmir’de dün akşam gözaltına alınan ve SGK Misafirhanesi’nde tutulan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in ifade işlemleri Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi hazır olmadığı için sabah saatlerine bırakıldı.

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada talimatla ifadesinin alınmasına karar verilen HDP Milletvekili Osman Baydemir, İzmir Adliyesi'ne getirildi.

HDP Milletvekili Baydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracığıyla verdiği ifade sonrası adliyeden ayrıldı.