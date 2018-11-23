GÖRÜŞ I Av. Özgü Türk 'Kadın beyanı esastır' ilkesinin işletilmesindeki aksaklıkları yorumladı

Türkiye’de kadına yönelik şiddet özellikle de cinsel şiddet söz konusu olduğunda "kadının beyanı esastır" ilkesi ne anlama geliyor? Bu ilkenin layıkıyla işletilmesi tüm sorunları çözebilir mi? Avukat Özgü Türk ile konuştuk.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü yaklaşırken; kadınlara yönelen şiddet durumlarında hukuki açıdan yaşanan tıkanıkları ve kamuoyuna sıkça yansıyan “kadının beyanı esastır” ilkesini Avukat Özgü Türk ile konuştuk.

Türkiye’de kadına yönelik şiddet özellikle de cinsel şiddet söz konusu olduğunda “kadının beyanı esastır” tartışması sık sık gündeme geliyor. Kadının beyanı esastır dendiğinde ne anlamalıyız?

“Kadının beyanı esastır” ilkesi en genel tanımıyla hukuk alanında özellikle de ceza hukuku bağlamında kadınlara yönelik cinsel suçlar veya şiddet ve benzeri suç türlerinde tanık yahut başkaca bir delil aranmaksızın soruşturmanın başlatılması ve hatta yargılama aşamasında kadının beyanı esas alınarak hüküm kurulmasını ifade ediyor.

Öncelikle buna neden ihtiyaç duyulduğunu sorduğumuzda, Türkiye’de cinsel suçlar veya şiddet mağduru kadınların soruşturma ve yargılama aşamasında bir kez daha mağdur edilmesi nedeniyle ortaya çıkan bir ilke olduğunu tespit etmeliyiz. Öyle istisnai örneklerden de bahsetmiyoruz, bu tür suçlara ilişkin yargılamaların neredeyse tamamında kadın her zaman nasıl bir suça maruz kaldığını ispatlamak, yaşadığı olayı soruşturma ve yargılamanın her aşamasında adli makamlara defalarca anlatmak zorunda bırakılıyor. Kadının “geleneksel kadın” rolünün dışında bir davranışı olmuşsa eğer yargılama ibresinin şüpheliden mağdura doğru döndüğünü görüyoruz. Şüpheliyi nasıl olur da bu suçtan aklarız diye düşünen, neredeyse şüphelinin avukatlığını yapan hâkimlerin hedefinde kalan kadının bir kez de yargı eliyle nesneleştirildiği eziyetli bir sürecin ürünüdür bu ilke. Kadın mini etek giydiği için taciz ettiğini söyleyen erkeğin haksız tahrik indirimi, tutkuyla sevdiği için öldürdüğünü söyleyen erkeğinse iyi hal indirimi aldığı adaletsiz bir yargılama kültürünün sonucudur. Aslında kısaca kadınların adalet arayışının önemli bir parçasıdır diyebiliriz.

Kamuoyuna yansıyan davalar üzerinden yürüyen tartışmalarda kadının beyanı esastır ilkesinin yorumlanmasında farklılıklar olduğu anlaşılıyor. Bu farklılığı neye bağlıyorsunuz?

Bu ilke hem Türk hukuku hem de kadın hareketi için yeni bir ilke olup günümüz itibariyle çerçevesi, tanımı, amacı net bir şekilde belirlenmiş olmaktan henüz çok uzaktır. Sanıyorum bu ilkenin nasıl ele alınacağı konusunda da fikir aykırılıkları bir hayli fazla olduğu için cinsel suçlara yönelik yargılamalarda çok ciddi sorunlarla karşılaşılmaya devam ediliyor.

Örneğin kadın hareketi savunucularının bir kısmı failin cezalandırılması için başkaca hiçbir delil olmaksızın sadece kadının beyanının yeterli olduğunu savunuyor. Başka bir görüşe göre cezalandırma için gerekli değil ancak soruşturma başlatılması için yeterli denilebiliyor. Bir kısmı kadının beyanını dikkate almakla birlikte her somut olayın ayrı ayrı ele alınması gerektiğini düşünüyor. Henüz bu konuda hukuki ve politik alanda yapılan mütevazı değerlendirmelerin ötesinde bir yaklaşım bulunmuyor.

Bir de yine aynı başlıkta sıkça karşımıza çıkan masumiyet karinesi ilkesi var. Bu iki ilke birbiriyle çelişmiyor mu?

Evet, hatırlattığınız için teşekkür ederim. Hâkimlerin sığındığı konulardan biri de kadının beyanı esastır ilkesinin masumiyet karinesi ile çelişmesidir. Bu durumu mazeret gösteren pek çok hâkim mağdur lehine karar vermekten kaçınabiliyor. Ceza hukukunun da temel felsefelerinden olan ve kişi temel hak ve özgürlükleri arasında yer alan masumiyet karinesine göre suç işlediği iddiasında bulunulan kişi hakkında hüküm kuruluncaya kadar o kişinin suçsuz olduğu varsayılmaktadır. Nitekim masumiyet karinesi, Anayasa’nın “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılmaz” şeklindeki 38/4. Maddesi ile de doğrudan koruma altına alınmıştır. Temeli bu şekilde ifade edilen masumiyet karinesinin dayanaklarından birisi de ispat yükünün şüpheli konumundaki kişide değil de iddia makamında olmasıdır. Ancak kadının beyanı esastır ilkesini uyguladığımızda ispat yükü şüpheli üzerine geçiyor ve bizzat şüphelinin suçsuz olduğunu ispatlaması bekleniyor. Aslında iki ilke birbiriyle çelişki barındırıyor diyebiliriz. Bir tarafta masumiyet karinesi bir tarafta kadının beyanı esastır ilkesi. Burada şüphelinin de haklarının korunabilmesi için korunmaya değer hukuki yarar gözetilerek hâkimin objektif bir yaklaşımda bulunması aslında yeterlidir. Çünkü özellikle cinsel suçlar delil veya tanık olmaksızın işlenen suçlardandır. Burada maddi gerçeğin açığa çıkarılmasında hâkimin kadını beyanı esastır ilkesini es geçmesi kabul edilemez. Aksi durumda pek çok suç somut delille ispatlanamadığı için cezasız kalır ki bu durumda da kamu nezdinde adalet duygusu ve mahkemelere olan güven sarsılacaktır.

Bu konu son dönemde şarkıcı Sıla’ya erkek arkadaşı tarafından uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle “ya iftira atıyorsa” düzleminde çokça konuşuldu. Kadının beyanı esastır ilkesi beraberinde böyle bir risk barındırıyor mu?

Olayın bütününe baktığınızda kadının “iftira atması” için bir neden var ise aslında bunun da şüpheli tarafından ispatlanması gerekiyor. Şarkıcı Sıla’nın yaşadığı şiddet dediğiniz gibi toplumda iftira başlığı üzerinden de tartışıldı. İftira başlığını Sıla gibi popüler bir kadın figürü üzerinden tartışmaya açmak belki kamuoyuna daha kolay geliyor olabilir ama eminim Sıla açısından şiddete maruz kaldığını tüm ülke tarafından bilinmesi ve tartışılması çok üzücüdür. Nitekim bu tartışmalar üzerine Ahmet Kural sadece savcılık makamına değil, topluma da kendisini açıklama ihtiyacı hissetti ve sosyal medya üzerinden bir görüntü kaydı yayınladı. Bu kayıtta ileri sürdüğü savunma, dile getirdiği şeyler, maddi gerçekle örtüşmeme ihtimalini güçlendirmiş olmalı ki insanları daha fazla öfkelendirmekten başka bir işe yaramadı.

Ya da tam tersi bir örneği artık iftira olduğu ispatlanmış bir olayı da hatırlayalım. Adı “Kabataş yalancısı” olarak anılan bir kadının Gezi Direnişi esnasında “Kabataş’ta üstü çıplak, deri pantolonlu bir grup erkeğin üstüne işediğini” söylemesi üzerine bir kısım feminist bu beyanın basına yansıdığı ilk andan itibaren Kabataş yalancısına destek verdi. Hikâye ilk ortaya çıktığında dahi kendi içinde bir tutarsızlık olduğu aşikâr olan bu beyana bir grup feminist Kabataş’ta basın açıklaması yapacak kadar sahip çıktılar. Daha sonra yürütülen soruşturma böyle bir olayın hiçbir şekilde yaşanmadığını açığa çıkardı. Hatta o dönem başbakan olan Erdoğan bile “kadının beyanı esastır” demiş, medya organları ve kendisini gazeteci olarak tanımlayan isimler de bu yalana açıkça ortak olmuşlardı.

Oldukça hassas bir çizgi var gerçekten. Peki size göre nasıl yaklaşmalıyız bu meseleye?

Gerçekten de olaya kadın beyan etmişse doğrudur diye mi bakacağız? Elbette hayır, önce aklımıza, bilime ve siyasetin yasalarına güveneceğiz. Kadının cinsel bir suça maruz kaldığını beyan etmesi, maddi gerçeğin açığa çıkarılması için, kolluk güçlerinin, savcılık makamının harekete geçmesi için elbette yeterlidir. Kabataş olayında bile bu böyle olmak zorundadır. Ancak ilk okunduğunda dahi fantezi ürünü belli olan bir olaya elbette Sıla’ya sunduğumuz desteği sunamayız. Aksi hukuk kurallarına, siyasete, kadın hareketinin savunduğu herhangi bir konuya metafizik olarak yaklaşmamız anlamına gelir ki bu durum bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilemez. Siyasetin de hukukun da kendi iç dinamikleri ve yasaları vardır. Hayatımızı, dünyayı, olup biten her şeyi yorumlamada materyalist bakışın neden önemli olduğunun somut bir örneğidir bence Kabataş olayı.

Örneğin bir işçi kadının patronu tarafından tacize uğraması sonucu şikâyette bulunmasına kolaylıkla iftira denilip geçilebilir mi? İşini kaybetmeyi göze alan, sınıfsal konumu itibariyle patronu karşısında zayıf pozisyonda olan işçi kadınların hikâyeleri öyle çok ki... Emekçi kadınların bu konuda adalet mücadelesi vermesi, popüler bir kadınla aynı cesareti gösterebilmesi çok daha zor. Emekçi kadının iddiasını ispatlayabilmesi için daha fazla engeli aşması gerekiyor. Yaşadığı olayların çevresi tarafından öğrenilmesini göğüslemek, aile, mahalle baskısına boyun eğmemek, tekrar ve tekrar adli makamlara yaşadığını anlatmak zorunda kalmak, işsiz kalmak gibi sayısız sorunla karşı karşıya kalıyor. Nitekim o engelleri aşabilen onlarca kadının koruma altındayken dahi öldürüldüğünü biliyoruz. Yasalar sıradan emekçileri koruma konusunda çok yetersiz kalıyor.

Bugüne dek yasalarda düzenlemeler yapılması için ciddi mücadeleler yürütüldü, kazanımlar da oldu. Ancak yine de yasaların herkesi koruyamadığı sizin de vurguladığınız gibi aşikâr. Peki ya bundan sonrası için ne yapılmalı?

Bahsettiğiniz durumdan ötürü de emekçi kadınların haklarını arayabilmesinin yolunu her kanaldan açmamız gerekiyor. Gerek yargı düzleminde gerekse politik düzlemde mücadele yürütmek gerekiyor. Türkiye’de pek çok kadının şikâyetçi olduğu davalarda bir kazanım sağlanmışsa en azından asgari düzeyde bir adil yargılama yapılabilmişse burada kadın örgütlerinin ve politik düzlemdeki mücadelenin etkisi var. Bu nedenle “kadının beyanı esastır” ilkesi çok önemli olmakla birlikte aslında hak ettiği şekilde uygulanabilmesi için meselenin sınıfsal boyutunu, kapitalizmin toplum üzerinde yarattığı çürütücü etkiyi de anlatmamız gerekiyor. Meselenin bu yönünü es geçerek elde edilen bir yasal kazanım, ya kaybedilmeye mahkûmdur ya da sadece kâğıt üzerinde kalmaya… Hukuk fazlasıyla politika tarafından belirlenen bir alan. En basitinden şu anda hâkimlerin savcıların doğrudan Saray’dan atama ile göreve başladıklarını görüyoruz.

Haklarımızın kâğıt üzerinde kalmaması ve elbette daha fazlası için kapitalist politikalar ile muhafazakârlığın toplumsal etkisinin artması sonucu şiddetin nasıl yaygınlaştığını, kadının konumunun her geçen gün daha da güçsüzleştiğini ve yargının son yıllarda ne kadar hızlı bir şekilde bir iktidar organı haline geldiğini de özel olarak anlatmamız çok önemlidir. Ayrıca bu tabloyu tersine çevirecek güçte bir politik örgütlenmeyi de başarmamız gerekmektedir. Kadının beyanı esastır ilkesinin kadınların adalet arayışının bir parçası olarak ortaya çıktığını söyledik, emekçi kadınların adalet kavgasına son noktayı koyacağımız güzel günlere giden ilk adımın örgütlenmekten ve kapitalizmi alaşağı etmekten geçtiğini asla unutmamalıyız.